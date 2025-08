La più grande base russa di sottomarini nucleari colpita dal potente terremoto in Kamchatka Ecco i danni

Roma, 1 agosto 2025 - Il potente terremoto in Kamchatka  ha danneggiato l’arsenale russo di sottomarini nucleari? Il rischio c’era. La base di Rybachiy attiva da decenni e pilastro indiscusso della flotta del Pacifico si trova poco distante dall’ epicentro, ed è stato interessato dallo tsunami conseguente. A far luce sulla situazione è stato il Telegraph, che ha pubblicato immagini satellitari esclusive mostrando lo stato della struttura dopo la scossa di magnitudo 8.8. epa10267249 A handout still image taken from a handout video provided by the Russian Defence ministry press-service shows the Russian nuclear-powered submarine 'Tula' preparing to launch a 'Sineva' ballistic missile to Kura Test Range during training to test the Russian strategic deterrence forces in the Barents Sea, Russia, 26 October 2022. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

