La piscina di San Donato chiusa Un piano di rilancio per il Mattei

La riqualificazione degli impianti esistenti, ma anche la creazione di nuovi spazi fitnesswellness e zone per i centri estivi. È al vaglio del Comune di San Donato il progetto di rilancio del comparto “acqua“ del parco Mattei presentato dalle società Glaukos e Blue Factory attraverso Sportium Srl. L’obiettivo è rimettere in funzione le piscine dello storico centro sportivo voluto da Enrico Mattei (quella interna, in disuso dal 2013, e quella esterna, off limits da quest’anno perché bisognosa a sua volta di manutenzioni) attraverso una partnership pubblicoprivato. Nell’ipotesi avanzata dai proponenti, le parti interna ed esterna del centro natatorio verrebbero messe in collegamento con la creazione di un nuovo edificio e andrebbero così a formare un unicum favorito dalla riorganizzazione di accessi e percorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La piscina di San Donato chiusa. Un piano di rilancio per il Mattei

San Donato, la piscina non apre: “Manutenzione troppo cara". La vasca scoperta del parco Mattei resta chiusa - San Donato Milanese (Milano), 9 maggio 2025 – È polemica, a San Donato, per la piscina scoperta del Parco Mattei.

