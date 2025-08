La pec non funziona concorso di idee per capitale europea della cultura prorogato di una settimana

Nuova proroga per la raccolta delle idee nell’ambito della candidatura di Viterbo a Capitale europea della cultura 2033. Il Comune ha infatti annunciato che il termine per l’invio delle proposte, giĂ spostato dal 30 giugno al 31 luglio per favorire una piĂą ampia partecipazione, è stato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

"L'open call è per tutti", ma pochi lo sanno: a rilento la raccolta di idee per Viterbo capitale della cultura - Open call per la raccolta delle idee sulla candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033: prolungato fino al 31 luglio il termine per inviare le proposte.

Open call candidatura Viterbo Capitale Europea della cultura 2033, scadenza termini prorogati al 7 agosto; Open call candidatura della cittĂ a Capitale europea della cultura 2033, scadenza termini 7 agosto; Open Call, modalitĂ e tempistiche per la presentazione delle idee.

Una Open Call per candidare Viterbo capitale cultura europea - Con la conferenza stampa di questa mattina nella sala D'ercole del Comune, Viterbo ha fatto il primo passo sul lungo cammino che la porterà a candidarsi nel 2033 a Capitale europea della cultura ... ansa.it scrive