La Pallavolo Gsa rinuncia alla Serie B maschile | Scelta amara ripartiamo dalla C con i giovani

La Pallavolo Gsa ha ufficializzato la propria rinuncia a partecipare al prossimo campionato di Serie B maschile, pertanto non potrà “onorare” sul campo la promozione conquistata lo scorso anno dai suoi ragazzi dopo una stagione fantastica e culminata (anche) dalla conquista dello scudetto regionale e della Coppa Lombardia, nonchĂ© dalla promozione in Serie C ottenuta dal team Under 21. Ma la societĂ di Carate Brianza non getterĂ del tutto la spugna, anzi, ripartirĂ infatti proprio dalla Serie C (con una squadra giovane) oltre che da tutto il vivaio. "Una scelta amara intrapresa dopo attente riflessioni, ma ritenuta necessaria per tutelare la continuitĂ del progetto sportivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Pallavolo Gsa rinuncia alla Serie B maschile: "Scelta amara, ripartiamo dalla C con i giovani"

Comunicato della SocietĂ : A Malincuore, GSA rinuncia alla partecipazione alla serie B per ripartire dalla serie C appena conquistata e dal giovanile. Vai su Facebook

