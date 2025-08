La nuova era del Prato il piano di Gacem | Non siamo qui per restare in Serie D

Prato, 1 agosto 2025 – La nuova era del Prato è iniziata. L’attesa era tanta per la presentazione della proprietĂ che è subentrata a Stefano Commini e nessuno è rimasto deluso. Soprattutto per l’entusiasmo che hanno trasmesso i vari protagonisti. A cominciare ovviamente da Asmaa Gacem e continuando con la parte sportiva del progetto, rappresentata dal direttore generale Luca Saudati, dal direttore sportivo Gianluca Berti, dal team manager Claudio Sciannamè e dal tecnico Simone Venturi. Tutti pronti e carichi per una stimolante avventura. Un’avventura che, ovviamente, non sarebbe stata possibile senza l’intervento di Finres spa, che ha salvato la societĂ biancazzurra dall’inferno della Terza Categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

