La nuova costosissima sala da ballo della Casa Bianca | lo sfizio di Trump da 200 milioni di dollari

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta ristrutturando la Casa Bianca secondo i suoi gusti, costruirĂ un’enorme sala da ballo per ospitare ricevimenti ufficiali. Si tratta di uno dei piĂą grandi progetti per la residenza presidenziale statunitense degli ultimi cento anni. Trump stesso e donatori non specificati pagheranno il costo del progetto pari a circa 200 milioni di dollari, secondo quanto dichiarato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in una conferenza stampa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La nuova (costosissima) sala da ballo della Casa Bianca: lo “sfizio” di Trump da 200 milioni di dollari

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

La Corte Suprema contro la Casa Bianca: stop alle deportazioni dei migranti in base alla legge del 1798 - facendo ricorso a una norma applicata solo in tempo di guerra il governo Usa intendeva espellere decine di stranieri senza che questi potessero fare ricorso ai giudici

Donald Trump ha accusato un lieve gonfiore alle gambe e un piccolo livido sulla mano destra, visibili in recenti fotografie. La Casa Bianca ha reso noto che si tratta di una condizione venosa cronica, comune e benigna, confermata da esami approfonditi. Il livi Vai su Facebook

