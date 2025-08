La notte maledetta di Erika 3 ore di buio dopo il karaoke L’ultima telefonata in lacrime | Non ricordo nulla vorrei un taxi

Milano – Sono le 4 del 6 luglio. Una donna compone sul suo smartphone il numero 028585. È molto agitata, in lacrime: “Ho avuto un incidente con l’auto”, riesce a dire. L’operatore della centrale taxi le chiede dove si trovi per inviare un’auto bianca, ma lei non ha idea del punto esatto in cui è finita: “Non so dove sono, vedo del verde attorno a me”. A quel punto, l’interlocutore le domanda da dove sia partita, così da farsi un’idea del possibile tragitto, ma pure a quel quesito non c’è risposta: “Non me lo ricordo”. La conversazione si chiude con un nulla di fatto. Autopsia, fratture costali compatibili con un incidente Quella persona era Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata dell’area Risorse umane di Luxottica trovata senza vita il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo, lungo la provinciale 182. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La notte maledetta di Erika, 3 ore di buio dopo il karaoke. L’ultima telefonata in lacrime: “Non ricordo nulla, vorrei un taxi”

La notte maledetta di Erika, 3 ore di buio dopo il karaoke. L'ultima telefonata in lacrime: "Non ricordo nulla, vorrei un taxi"

La notte maledetta di Erika, 3 ore di buio dopo il karaoke. L’ultima telefonata in lacrime: “Non ricordo nulla, vorrei un taxi” - Erika Ferini Strambi, 43 anni, impiegata Luxottica a Milano, è morta il 6 luglio. Da ilgiorno.it

Il mistero dell’ultimo incontro di Erika Strambi, il padre in lacrime: “Vogliamo la verità” - L'ipotesi su cui si stanno effettuando degli accertamenti è che Erika abbia incontrato qualcuno, con cui potrebbe aver raggiunto il campo dove poi è stata ... Riporta milano.repubblica.it