La Notte ercolana si anima sulle note della taranta con stand dai sapori autentici

ERCHIE – Manca ormai pochissimo. Erchie è pronta a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per l'attesissima "Notte ercolana". Domani, sabato 2 agosto 2025, il cuore del paese pulserà di energia, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza indimenticabile che intreccia tradizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Notte Ercolana 2025: in scena musica, arte e sapori. Antonio Castrignanò & Taranta Sounds in concerto - ERCHIE – Si preannuncia un'edizione memorabile per la Notte Ercolana, in programma sabato 2 agosto 2025 a Erchie.

