La notte di San Lorenzo al parco del Castello di Miradolo tra stelle e pic-nic

Domenica 10 agosto, il Castello di Miradolo si prepara a celebrare la notte di San Lorenzo con un evento speciale: il “Pic-nic dei desideri”. Sarà una serata all'insegna del buon cibo e dell'atmosfera incantata del parco storico, dove si potrà ammirare il cielo stellato in uno scenario suggestivo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: notte - lorenzo - parco - castello

Stil Novo e Arta insieme per “La notte di San Lorenzo”: il nuovo singolo tra romanticismo e malinconia - “La notte di San Lorenzo” (AM Productions) è il nuovo singolo degli Stil Novo, un brano più romantico e passionale rispetto ai precedenti, che vede per la prima volta la collaborazione con “la regina” del pop e dell’RnB albanese Arta, artista con una carriera decennale costellata di grandi successi.

Perugia, una lunga estate di cultura. Musica nella Notte di San Lorenzo - La Notte di San Lorenzo illumina l’estate perugina. Riprendendo la tradizione che celebra il santo patrono con la musica in piazza, il Comune rilancia la festa del 10 agosto con l’evento “E poi scende la sera che accende mille fuochi“.

Benny Benassi porta la sua musica in riviera per la notte di San Lorenzo - Benny Benassi, star del mixer e produttore internazionale, il 10 agosto si esibisce al Papeete Beach a Milano Marittima.

Anche a Grazzano festeggeremo la Notte più magica dell'anno: la Notte di San Lorenzo Prenota qui il biglietto https://ticket.midaticket.it/castellograzzano/Event/1/Dates Vai su Facebook

La Notte di San Lorenzo al Castello Miramare di Maccarese https://ift.tt/JwUV473 Vai su X

La notte di San Lorenzo al parco del Castello di Miradolo tra stelle e pic-nic; La Notte di San Lorenzo al Castello Miramare di Maccarese; SABATO 10 AGOSTO 2024: NOTTE DELLE STELLE, STORIE, LEGGENDE SOTTO IL CIELO.

Estate incantata a Miradolo: il Castello rivela il ricco programma di agosto, tra stelle, suoni e sostenibilità - Agosto al Castello di Miradolo si preannuncia un mese ricco di eventi e attività per tutte le età, tra natura, cinema, creatività e momenti di scoperta. Segnala torinotoday.it

Una notte da fiaba al Castello di Thiene: magia, classici Disney e musica per tutta la famiglia - THIENE (VI) – Sabato 2 agosto, il Castello di Thiene si prepara a ospitare una serata magica dedicata a famiglie e bambini, trasformandosi in un vero e proprio palcoscenico sotto le stelle. nordest24.it scrive