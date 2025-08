La mia casa è un rudere | quindi non pago l’IMU | boom di case ‘invecchiate’ per evitare l’odiata tassa I La strategia dell’abbandono dilaga il Fisco sta impazzendo

Come di consueto gli italiani si rivelano maestri nell’elusione delle regole, anche per quanto riguarda le tasse. Cosa succede. L’Italia si conferma uno dei paesi europei con la pressione fiscale più elevata, posizionandosi tra i primi posti, subito dopo la Danimarca e la Francia. Un fardello che grava pesantemente sulle spalle di cittadini e imprese, limitando la crescita economica e la capacità di spesa, in un contesto già segnato da incertezze. Le tasse che più erodono il potere d’acquisto e affossano l’economia sono l’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), che incide direttamente sui salari e le pensioni, e l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), che colpisce ogni singolo acquisto. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “La mia casa è un rudere: quindi, non pago l’IMU”: boom di case ‘invecchiate’ per evitare l’odiata tassa I La strategia dell’abbandono dilaga, il Fisco sta impazzendo

Boom di case abbandonate per non pagare l’IMU; In Italia è boom di ruderi per sfuggire al salasso Imu; Imu case abbandonate, buttar giù il tetto per non pagarla: finti ruderi +12,4%.

Case abbandonate, ruderi più che raddoppiati da quando c’è l’Imu (per non pagarla) - L’ipotesi che gli immobili siano stati abbandonati perché, non avendo mercato, i proprietari preferiscono spogliarsi di fatto della proprietà ... Scrive msn.com

