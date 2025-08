La medusa creduta estinta ritrovata per caso da un turista

Da quasi 50 anni non si avevano notizie del Depastrum cyathiforme, una medusa peduncolata il cui particolare aspetto ricorda quello di un fiore di cardo. L'ultimo avvistamento era avvenuto a Roscoff, nel nord della Francia, nel 1976, e gli scienziati temevano che la medusa si fosse estinta in. 🔗 Leggi su Today.it

