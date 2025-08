La mappa dell' incivilità a Bari tra roghi di rifiuti e discariche a cielo aperto | i numeri e le infrazioni

Oltre millecinquecento multe in cinque mesi. È quanto emerge dai report della Polizia Locale di Bari sul fronte della gestione dei rifiuti a Bari. Un dato che fotografa con esattezza il grado di inciviltà che ancora attanaglia la città passando da diverse zone. Dalle periferie al centro storico. 🔗 Leggi su Baritoday.it

