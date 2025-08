La mamma di Giogiò | Correrò in Campania Lotto per la giustizia

Dal lutto alla lotta. Dalla piazza al Carroccio. Daniela Di Maggio è una figura simbolica della società civile napoletana: madre di Giovanbattista 'Giogiò' Cutolo, giovane musicista tragicamente ucciso a Napoli il 31 agosto 2023, ha trasformato il dolore in impegno pubblico. Ora scende in politica come candidata in Campania alle elezioni regionali con la Lega. La sua candidatura è stata annunciata da Matteo Salvini in Senato. Cosa l'ha spinta ad accettare? "Amo la Lega perché è un partito di uomini e donne che agiscono con rapidità e concretezza, il famoso 'mo mo' napoletano: ovvero fare le cose subito subito.

