La malafede al potere

Riarmo, russofobia, sostegno all’eccidio di Gaza. In tutte queste follie c’è una cosa che non capisco: quando i nostri politici, al governo o all’opposizione, sostengono le decisioni più impopolari, si rendono conto che sono sbagliate o agiscono in buona fede? Katia Corsari Via email Gentile lettrice, agiscono in malafede. Le classi politiche europee sono, sì, stupide, ma non tanto da non capire concetti elementari. Le faccio qualche esempio. La Schlein ha pubblicato un libro autobiografico in cui, raccontando la storia dei nonni ebrei costretti alla fuga da Kiev negli anni delle persecuzioni naziste, solleva forti dubbi sulla democraticità dell’Ucraina odierna. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it