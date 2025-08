La magia dell’Orsigna Arum Festival Con la voce di Ginevra Di Marco

Minuscolo di fronte alla montagna, quel suo metro per sperimentare da sempre un’idea alta di rispetto, quasi di sacralitĂ , da riportare poi piedi a terra nella vita "di cittĂ ". C’è un legame profondo tra le vette e lo scrittore napoletano Erri De Luca, da ripercorrere e ribadire una volta di piĂą all’ Orsigna Arum Festival, ieri ospite di punta, nella prima di cinque giornate pensate per riportare a un’idea di comunitĂ , lì dove si vive di cose semplici, dove si ritorna al contatto con tutto, prima di ogni cosa con sĂ© stessi. Lì dove – preavviso necessario in quest’oggi iperconnesso – il telefono è a segnale zero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

