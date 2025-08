La madre di Venier ucciso e fatto a pezzi | Sono stata io ho fatto una cosa mostruosa La sua compagna è la figlia che non ho mai avuto

Omicidio Gemona, il corpo del 35enne Alessandro Venier nascosto in un bidone coperto di calce. Giallo sul movente. Un vicino: «Mai una lite». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La madre di Venier, ucciso e fatto a pezzi: «Sono stata io, ho fatto una cosa mostruosa. La sua compagna è la figlia che non ho mai avuto»

In questa notizia si parla di: fatto - venier - madre - ucciso

Fiorello: “Mi piacerebbe fare Domenica In, ma non come l’ha fatto Mara Venier” - Fiorello punta a Domenica In? Durante l’ultima puntata del nuovo programma “ La Pennicanza ” in onda su Rai Radio 2, lo showman siciliano ha annunciato a sorpresa: “ mi piacerebbe fare Domenica In “.

Mara Venier risponde a Fiorello dopo la proposta per Domenica In: “Che ca**o di casino hai fatto” - Rosario Fiorello durante il suo programma in radio ha fatto ascoltare il messaggio audio che Mara Venier gli ha inviato dopo le dichiarazioni sull'idea che avrebbe per la domenica di Rai 1.

“Ma che… hai fatto!”. A Mara Venier arriva la notizia su Fiorello e Domenica In e lo contatta subito - L’intervista rilasciata da Fiorello al Corriere della Sera ha scatenato una tempesta mediatica. A far discutere è stata la sua battuta su un possibile futuro a Domenica In, nel caso in cui Mara Venier decidesse di lasciare il programma: “Avevo pensato pure a una Domenica In… La domenica si possono fare belle cose…”.

Omicidio Gemona, Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da compagna e madre per cena non preparata, ipotesi avvelenamento con farmaci Vai su X

Alessandro Venier, 35 anni, è stato ucciso e fatto a pezzi e il suo cadavere è stato gettato in alcuni bidoni in cantina, ricoperti di calce viva per evitare la diffusione dei forti odori. La madre del giovane e la compagna, da cui aveva avuto una figlia da pochi mesi, Vai su Facebook

Delitto di Gemona, confessa la madre di Alessandro Venier: Ciò che ho fatto è mostruoso; Ucciso e smembrato, la madre al pm: 'Ho fatto una cosa mostruosa'; Uomo ucciso e fatto a pezzi: arrestate compagna e madre della vittima. Oggi gli interrogatori.

“So che ciò che ho fatto è mostruoso”: la confessione della madre di Alessandro Venier, ucciso e fatto a pezzi a Gemona - Cono queste parole Lorena Venier ha ammesso, di fronte al magistrato che la stava interrogando, di aver ucciso e fatto a pezzi il figlio Alessa ... Da ilfattoquotidiano.it

“Sono stata io, ho fatto cosa mostruosa”: la madre di Alessandro Venier confessa l’omicidio di Gemona - Lorena Venier, la donna di 61 anni arrestata per aver ucciso il figlio di 35 anni Alessandro Venier, ha confessato davanti ai magistrati: "Sono stata ... Riporta fanpage.it