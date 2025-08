La madre di Sempio può metterlo nei guai Garlasco cosa sta succedendo

Si è presentata senza preavviso davanti alle telecamere di Morning News, decisa a difendere suo figlio dalle continue insinuazioni. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ha rotto il silenzio con un intervento tanto accorato quanto potenzialmente rischioso. In diretta su Canale 5 ha ribadito che il figlio, 37 anni, è completamente estraneo ai fatti, affermando: «Mio figlio non è andato ad ammazzare Chiara Poggi». Ferrari ha spiegato di aver agito d’impulso, accendendo la TV e non riuscendo più a rimanere in silenzio davanti a ciò che definisce «bugie dell’informazione». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

