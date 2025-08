Il panorama cinematografico Marvel si prepara ad accogliere un nuovo capitolo epico con il film Avengers: Doomsday. La pellicola promette di introdurre in modo significativo il personaggio di Doctor Doom, uno dei villain più iconici e complessi dell’universo Marvel, e di approfondire le sue motivazioni legate alla famiglia e al multiverso. In questo articolo vengono analizzate le connessioni narrative già presenti nel MCU, gli sviluppi tratti dai fumetti e le ipotesi sul suo ruolo nella fase conclusiva della Saga del Multiverso. doctor doom in mcu: la nascita di un antagonista potente. la presentazione di doctor doom e le sue intenzioni nel multiverso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - La madre di doctor doom è la chiave per gli avengers secondo una teoria del mcu