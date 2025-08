La macelleria entra nella storia 100 anni di attività Abbiamo un ingrediente segreto che non usa nessuno | il tempo

Montignoso (Massa Carrara), 1 agosto 2025 – Antonio Bacci aveva 23 anni quando decise di avviare una macelleria al Cinquale. E siccome a quei tempi il consumo di carne se lo potevano permettere in pochi – era il 1925 – per “arrotondare“ faceva anche il norcino a domicilio. Un secolo dopo i Bacci ci sono sempre, ma alla Piazza di Montignoso. Con le stesse tecniche e modalità di produzione, la stessa passione, gli stessi segreti tramandati di generazione in generazione. Oggi a guidare l’attività è Massimo, nipote di Antonio e figlio di Vinicio, 94 anni e non sentirli oltre che ex gestore prima di dare il testimone a Massimo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La macelleria entra nella storia, 100 anni di attività. “Abbiamo un ingrediente segreto che non usa nessuno: il tempo”

