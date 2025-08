La lettera di 24 comitati di Milano dopo l’inchiesta sull’urbanistica | Sostegno ai pm vogliamo la città più verde e giusta

Ai Milanesi che vogliono una città più verde e più giusta, Noi, cittadine e i cittadini milanesi, uniti in vari comitati civici e ambientalisti, seguiamo con fiducia, attenzione e partecipazione gli sviluppi delle inchieste della Magistratura sui casi urbanistici. Desideriamo ringraziare le cittadine e i cittadini che con i loro coraggiosi esposti (Hidden Garden, Residenze Lac ed altri) hanno alzato un velo sul “sistema Milano” e consentito l’avvio delle indagini. Noi stessi nel corso degli anni abbiamo sempre segnalato e contrastato i progetti urbanistici lesivi dell’interesse pubblico, consumatori di suolo, generatori di ingiustizie sociali e ambientali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La lettera di 24 comitati di Milano dopo l’inchiesta sull’urbanistica: “Sostegno ai pm, vogliamo la città più verde e giusta”

