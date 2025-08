La leggendaria storia degli 883 | prima foto della seconda stagione Nord Sud Ovest Est

In arrivo otto nuovi episodi per la seconda stagione della serie rivelazione prodotta da Sky Studios e Groenlandia, gli interpreti di Max Pezzali e Mauro Repetto tornano nella prima foto e nel video backstage. Max Pezzali e Mauro Repetto sono tornati per una seconda stagione della meravigliosa avventura vissuta dagli 883. Dopo il successo straordinario della prima stagione, Hanno ucciso l'uomo ragno - La leggendaria storia degli 883 torna con otto nuovi episodi e con nuovo titolo, Nord Sud Ovest Est. La prima foto della nuova stagione mostra gli interpreti della serie Sky. Eli Nuzzolo (Max Pezzali) e Oscar Matteo Giuggioli (Mauro Repetto), vestiti di nero e con indosso occhiali scuri, proprio come due vip, ma c'è anche un video backstage escluso a documentare la lavorazione della serie che farĂ ritorno in esclusiva su . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La leggendaria storia degli 883: prima foto della seconda stagione, Nord Sud Ovest Est

Al via le riprese a Pavia della seconda stagione della serie tv sulla leggendaria storia degli 883! Vai su Facebook

