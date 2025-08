La legge che protegge il cuore dei giovani è toscana

La legge che protegge il cuore dei giovani nasce in Toscana. È stata approvata ieri con voto unanime in consiglio regionale la prima legge in Italia per prevenire la morte cardiaca improvvisa nei ragazzi. Un modello di prevenzione organico, scientificamente fondato e integrato nel sistema sanitario e scolastico che prevede test cardiaci di massa nelle quinte superiori ma anche corsi di rianimazione cardiopolmonare per studenti e personale scolastico, con rilascio di certificazioni. La Regione si doterà anche di un registro regionale della morte cardiaca improvvisa e promuoverà una diffusione capillare dei defibrillatori con mappatura, installazione e manutenzione obbligatoria tramite un’applicazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La legge che protegge il cuore dei giovani è toscana

