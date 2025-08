La Lazio salvata da… un campione di FIFA | così si aggira il mercato bloccato

Il club biancoceleste è impossibilitato di fare acquisti in entrata: mister Sarri trova sollievo grazie al fuoriclasse della playstation Indice di liquidità superato, costo del lavoro allargato e indebitamento. Questi i motivi del blocco del mercato della Lazio, che non potrà acquistare nemmeno vendendo calciatori già in rosa. Situazione più unica che rara, che Maurizio Sarri, tornato sula panchina biancoceleste, ha accettato lo stesso: ha ribadito come la “lazialità ” gli sia entrata dentro e le difficoltà economiche non hanno frenato la sua voglia di tornare alla guida della sua ex squadra. In questo paradossale scenario, il mister toscano sembra aver cercato e trovato un espediente, puntando sui giovani in rampa di lancio della rosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

