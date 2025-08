La Juventus irrompe nella sfida tra Roma e Napoli | il nuovo colpo arriva dalla Premier League

La Juventus spariglia le carte e irrompe nella sfida di mercato tra Roma e Napoli: il nuovo colpo arriva dalla Premier League. A un mese esatto dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, la Juventus sembra ancora in alto mare. La rosa bianconera, che domani partirĂ alla volta della Germania per il ritiro di Herzogenaurach, subirĂ degli scossoni. O almeno questi sembravano essere i piani fino a qualche settimana fa. Dal ritorno di Kolo Muani all’arrivo di Sancho, a oggi è tutto bloccato. Il leitmotiv è lo stesso da settimane: finchĂ© non ci saranno delle uscite, non potranno esserci innesti. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - La Juventus irrompe nella sfida tra Roma e Napoli: il nuovo colpo arriva dalla Premier League

In questa notizia si parla di: juventus - irrompe - sfida - roma

Mercato Juventus: irrompe il Napoli! De Laurentiis vuole strapparlo alla concorrenza dei bianconeri, ecco l’ostacolo - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus: irrompe il Napoli! De Laurentiis vuole strapparlo alla concorrenza dei bianconeri, ecco l’ostacolo.

Mercato Juventus, irrompe il Real Madrid: spunta l’incontro che può far saltare il banco. Novità sull’obiettivo dei bianconeri - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, irrompe il Real Madrid: spunta l’incontro per l’obiettivo Juve.

Leoni Juventus, irrompe una rivale: stanno provando l’anticipo sui bianconeri! Gli ultimi aggiornamenti sul gioiello del Parma - di Redazione JuventusNews24 Leoni Juventus, una rivale prova l’anticipo sui bianconeri: l’indiscrezione e gli aggiornamenti di mercato.

Di Gregorio, sfida all'altro leader: i numeri dei muri Juve e Roma; Roma, l'annuncio di Hummels: A fine stagione mi ritiro; Serie A, corsa Champions: l'Atalanta torna terza, la Juve sale al 4° posto e il Milan spera nell'Europa.

Roma e Juve, sfida infinita: arriva gratis - Calciomercato Roma e Juventus, tentazione e colpaccio programmato: così sciolgono le riserve ed imprimono l'accelerata. Segnala asromalive.it

Pioli lancia la sfida. Juve, Milan e Roma in ritardo. Lookman il jolly - Due di Cuori "Allegri non ci ha inserito tra le squadre in lotta per la Champions. tuttomercatoweb.com scrive