di Paolo Fedele * Da Chiaravalloti a Occhiuto, una poltrona che non conosce pace. La jettatura dei governatori di Calabria. C'è qualcosa di arcano, forse persino maledetto, nella poltrona di Presidente della Regione Calabria. Non è un'esagerazione retorica: basta guardare la lunga e drammatica sequenza di eventi, scandali, difficoltà e tragedie personali che hanno colpito, senza eccezione, tutti coloro che si sono seduti al vertice di questa Regione. Un incarico che pare più una condanna che un onore istituzionale. Da Giuseppe Chiaravalloti a Roberto Occhiuto, passando per Agazio Loiero, Giuseppe Scopelliti, Mario Oliverio, fino alla tragica parentesi di Jole Santelli, ogni governatore calabrese ha finito per ritrovarsi impantanato in vicende giudiziarie, polemiche pubbliche, attacchi politici feroci o, nel caso della Santelli, in una battaglia personale contro la malattia, vissuta con dignità ma purtroppo conclusasi prematuramente.

