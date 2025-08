La guardia di finanza sequestra a Ponza un chilo di cocaina era stato nascosto in mare

Un chilo di cocaina nascosto in mare: questa la scoperta fatta dalla guardia di finanza sull’isola di Ponza dove era in corso una attivitĂ di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti.La droga, giĂ confezionata in 15 "panetti", era custodita all’interno di una busta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

