La Guardia di Finanza sequestra 1 kg di cocaina nascosta in mare e zavorrata L’operazione delle Fiamme Gialle a Ponza

Un'importante operazione della Guardia di Finanza di Ponza ha portato al recupero di un chilogrammo di cocaina, abilmente occultata nelle acque antistanti l'isola. L'intervento si inserisce nel quadro delle attivitĂ di controllo del territorio e di contrasto ai traffici illeciti che coinvolgono il mare. La scoperta: un carico zavorrato in mare. I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ponza, nel corso dei loro controlli, hanno individuato un pacco sospetto nascosto in un'area laterale della zona degli ormeggi. Il carico, contenente circa 1 kg di cocaina, era confezionato in 15 panetti e custodito all'interno di una busta impermeabile.

