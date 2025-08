Sono ammessi e giustificati tutti gli scongiuri del caso ed è possibile toccare amuleti vari. I pronostici non andrebbero mai fatti alla vigilia di ogni competizione. Ma soltanto per il gusto di sbagliare e sentirsi rimbrottare la terna dei nomi bisogna pur farla, altrimenti che gusto ci sarebbe? La storia dello sport in fondo è ricca, per fortuna, di colpi di coda che stravolgono il copione già scritto. In quante competizioni, di qualsiasi disciplina sportiva si tratti, la sorpresa si è materializzata proprio all’ultimo istante? Tantissime. La bellezza dello sport è proprio l’imprevedibilità del risultato, il colpo di scena che ribalta il tavolo e rompe gli schemi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La grande corsa del Canaletto. Canarini superfavoriti tra i senior. Prepalio, un valzer di pronostici