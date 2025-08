La giunta di Beppe Sala? L’inchiesta è peggio di Tangentopoli | le parole shock del politico milanese

Quello di Basilio Rizzo è un politico di lungo corso che Milano la conosce bene. In trentotto anni ininterrotti a Palazzo Marino, ha incarnato una sinistra intransigente, popolare, mai amica del potere. E oggi che la città è travolta da un’inchiesta che scuote le fondamenta del “modello Milano”, Rizzo non si stupisce, anzi, lancia una bordata pesantissima: “ L’inchiesta è peggio di Tangentopoli “. “I soldi girano sempre, ma finiscono sempre nelle tasche di chi le ha giĂ piene ”, commenta, tagliente. L’indagine che vede coinvolti Beppe Sala, imprenditori e funzionari, per presunta “speculazione selvaggia”, è per lui il frutto marcio di una lunga degenerazione politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “La giunta di Beppe Sala? L’inchiesta è peggio di Tangentopoli”: le parole shock del politico milanese

In questa notizia si parla di: inchiesta - peggio - tangentopoli - politico

«Internet ci fa sentire peggio»: quasi la metà dei ragazzi tra i 16 e i 21 anni vorrebbe una vita offline. Social, ansia e pressione digitale: un'inchiesta che fa riflettere - C resciuti con uno smartphone in mano, costantemente connessi, abituati a vivere e mostrarsi sui social.

l’inchiesta su Milano? è peggio di Tangentopoli e vi spiego perché. intervista a Basilio Rizzo - Basilio Rizzo conosce Milano come le sue tasche. Ed è per questo che l’inchiesta sul business edilizio che ha investito l’attuale giunta di centrosinistra non lo stupisce: i soldi, i veri padroni della “capitale morale” (e, potremmo dire, dell’Italia intera), girano di tasca in tasca ma tendono a finire in quelle di chi già le ha belle piene.

La lucida analisi sull’inchiesta di Milano di Basilio Rizzo “E’ peggio di Tangentopoli e non finisce qui”; Titti Parenti: “A Milano è peggio di Tangentopoli. I vantaggi sono personali, non per la politica”; Inchiesta urbanistica, una nuova Tangentopoli? Ecco le reazioni.

Sala indagato, le reazioni della politica milanese e romana. Carlo Monguzzi: “Peggio di Tangentopoli, il sindaco chiarisca o se ne vada” - Per la Lega “se la richiesta d’arresto per l’assessore Tancredi sarà convalidata Sala deve dimettersi”. Segnala msn.com

“Il sindaco deve lasciare ma non è un’altra Tangentopoli” - Il capogruppo di FdI alla Camera: “Se sapeva, ne dovrà rispondere penalmente. Scrive repubblica.it