La giostra si spezza a mezz’aria 23 feriti 3 sono gravi Tragedia sfiorata in Arabia Saudita VIDEO

Momenti di paura in un parco divertimenti di Taif in Arabia Saudita, dove una giostra denominata “360 gradi” ha improvvisamente ceduto durante il funzionamento, s pezzandosi mentre era in pieno movimento e lasciando i passeggeri sospesi a mezz’aria. Secondo le autoritĂ locali, il bilancio dell’incidente è di 23 feriti, tra cui 3 versano in gravi condizioni. A rendere ancora piĂą drammatico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La giostra si spezza a mezz’aria, 23 feriti (3 sono gravi). Tragedia sfiorata in Arabia Saudita VIDEO

In questa notizia si parla di: giostra - mezz - aria - feriti

Arabia Saudita, paura in un parco divertimenti: giostra 360 gradi si spezza all'improvviso; Giostra si ferma all'improvviso in Oregon negli Usa, persone bloccate a 30 metri a testa in giĂą: il video; La giostra rimane bloccata a 30 metri d'altezza: persone sospese in aria per mezz'ora.

La giostra si spezza a mezz’aria, 23 feriti (3 sono gravi). Tragedia sfiorata in Arabia Saudita VIDEO - Momenti di paura in un parco divertimenti di Taif in Arabia Saudita , dove una giostra denominata “360 gradi” ha improvvisamente ceduto durante il ... Riporta msn.com

Giostra si capovolge improvvisamente, tre 16enni sbalzate a terra e ... - La giostra che lancia in aria le cabine tra il divertimento di tutti, poi improvvisamente una di queste che si capovolge sbalzando via le tre ragazzine 16enni a bordo prima che l’addetto blocchi ... fanpage.it scrive