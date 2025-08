La giornalista incinta del terzo figlio è stata ferita alla coscia | le sue condizioni non sono gravi

U n pomeriggio di paura ha sconvolto la tranquillità della spiaggia di Isla Verde, a Porto Rico, dove Eleonora Boi, nota giornalista sportiva e moglie del cestista italiano Danilo Gallinari, è stata vittima di un attacco da parte di uno squalo. L’incidente è avvenuto il 31 luglio. Eleonora, incinta del terzo figlio, è stata ferita alla coscia destra mentre si trovava in acqua. Nonostante il terrore, le sue condizioni sono stabili e non è in pericolo di vita, come confermato dalle autorità locali. Eleonora Boi e Danilo Gallinari, è nata la piccola Anastasia X Leggi anche › Danilo Gallinari presto papà: la sua compagna Eleonora aspetta il loro primo figlio Eleonora Boi, moglie di Danilo Galligari, attaccata da uno squalo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La giornalista, incinta del terzo figlio, è stata ferita alla coscia: le sue condizioni non sono gravi

