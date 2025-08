La giornalista Eleonora Boi morsa da uno squalo a Porto Rico

Paura al mare per Eleonora Boi, giornalista sportiva e moglie del cestista Nba Danilo Gallinari, a Isla Verde, una delle spiagge più famose di Porto Rico. La reporter 39enne, legata dal 2017 al giocatore azzurro, è stata infatti morsa alla coscia destra da uno squalo mentre faceva il bagno nel pomeriggio del 31 luglio a Carolina, località nel nordest dell’isola caraibica. Lo riporta la testata locale Wapa Tv, secondo cui l’attacco sarebbe stato improvviso e le avrebbe provocato una ferita profonda che ha richiesto cure immediate. Trasferita al Centro Medico Rio Piedras per accertamenti, non è in pericolo di vita e le sue condizioni sono attualmente stabili. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La giornalista Eleonora Boi morsa da uno squalo a Porto Rico

