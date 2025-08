La frangia boho è l'hairlook estivo più chic

Lo stile bohémien è uno dei più amati, soprattutto durante la stagione estiva. Non si limita al guardaroba, ma si estende anche al mondo dell’hairstyle, influenzando tagli, colori e pettinature. Tra le tendenze più chic del momento c’è la frangia boho, una scelta di grande effetto che conquista per la sua versatilità , la facilità con cui si acconcia e la capacità di valorizzare ogni look con un tocco sofisticato ma rilassato. Sofisticata ma disinvolta, la frangia bohémienne è perfetta per l’estate. Tra le fan della frangia boho figurano it girl del calibro di Suki Waterhouse, Alexa Chung e Daisy Edgar-Jones, volti noti e ricorrenti al Glastonbury Festival, tra i più iconici e bohémien al mondo. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - La frangia boho è l’hairlook estivo più chic

In questa notizia si parla di: frangia - boho - chic - hairlook

