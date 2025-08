La Francia si riscopre cattolica | l’86% ama papa Leone XIV apprezzato per la sua sobrietà

La Francia si riscopre cattolica. Leone XIV, il papa americano eletto l’8 maggio 2025 al posto di Francesco, sta già conquistando i “cugini”. A quasi cento giorni dall’inizio del suo pontificato e alla vigilia, sabato sera, dell’incontro a Roma con un milione di giovani in programma per il Giubileo, un sondaggio Odoxa per Le Figaro mostra già la popolarità del nuovo capo della Chiesa cattolica in terra gallica. I risultati del sondaggio: la Francia e il Papa. L’86% dei francesi ha una buona opinione del Papa, il 98% tra i cattolici praticanti e il 76% tra i non credenti. Gode di un buon riscontro anche tra i giovani francesi: il 77% di opinione favorevole è tra gli under 25 e l’81% tra i 25-34. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

