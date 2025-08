La Francia espelle la studentessa di Gaza accolta a Lille | Faceva propaganda per Hamas

Brusco dietro front di Parigi: il governo francese espellerĂ Nour Atallah, studentessa palestinese che era stata accolta dalla Striscia di Gaza a Sciences Po a Lille per aver condiviso un post antisemita sul suo account social e che, secondo il ministero degli Interni di Parigi, faceva " propaganda per Hamas ". Inoltre la Francia ha deciso di sospendere tutte le iniziative di accoglienza di palestinesi da Gaza fino a quando non verrĂ conclusa l'indagine. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-NoĂ«l Barrot. "eve lasciare il Paese. Non può restare in Francia", ha detto il ministero senza identificare la studentessa, nĂ© dire se tornerĂ nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it