La Fipili incubo delle ferie Stop ai cantieri più grandi Ma le chat sono già ’calde’

Le chat sono giĂ impazzite da tempo. Soprattutto nel fine settimana, quando i pendolari delle spiagge cercano di avvisarsi a vicenda su rallentamenti, code, deviazioni e incidenti. La superstrada Firenze-Pisa-Livorno si conferma croce (molto) e delizia (quasi mai) di chi migra dal centro della Toscana verso le coste pisane e livornesi. Non è un caso, d’altronde, se anni fa si meritò anche la canzone "FiPiLi Song - Baila in superstrada con me" di Simone Centineo, dedicata proprio all’odissea di un fiorentino in viaggio verso il mare. Ma sfottò e meme a parte, qual è quest’anno la situazione? Negli ultimi giorni varie lamentele hanno riguardato la presenza di cantieri per lo sfalcio e la potatura delle piante che, dall’esterno della strada, si allungavano verso la carreggiata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

