La Fiorentina cerca un nuovo bomber | la posizione di Pioli è chiara e coinvolge Kean

Stefano Pioli vuole un nuovo bomber: l'allenatore ha espresso una posizione chiara e decisa, c'entra anche Moise Kean. La Fiorentina è ripartita con un nuovo progetto. I viola hanno salutato Raffaele Palladino che si è dimesso pochi giorni dopo aver rinnovato il contratto con i Viola. E così Commisso si è affidato all'usato sicuro, all'uomo che conosce benissimo l'ambiente della Fiorentina per averci già allenato in passato. Ci riferiamo naturalmente a Stefano Pioli che, chiusa la parentesi saudita, ha accettato con entusiasmo il ritorno in Serie A ed in una piazza come quella gigliata.

