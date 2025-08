La Fifa non può contare più della giustizia ordinaria | il Tas non è più l’ultimo grado di giudizio del calcio

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha deciso che club e giocatori hanno diritto ad ottenere un “controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi dal Tribunale arbitrale dello sport”. Riducendo la sentenza ai minimi termini significa che il Tas non è piĂą l’ultimo grado di giudizio del calcio: si può fare un ulteriore ricorso ai giudici nazionali, che “devono poter svolgere un controllo approfondito della compatibilitĂ dei lodi arbitrali con le regole fondamentali del diritto dell’Unione”. Lo sancisce la sentenza della Corte nella causa C-60023 che vede coinvolto il Royal Football Club Seraing. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa non può contare piĂą della giustizia ordinaria: il Tas non è piĂą l’ultimo grado di giudizio del calcio

