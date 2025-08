la fiera di santo stefano raddoppia bancarelle anche la domenica

La Fiera di Santo Stefano raddoppia, bancarelle anche domenica, fine settimana di festa per il patrono fra l’incendio del pallone, arte, cultura e giochi per i più piccoli. Tutto pronto per l’avvio della kermesse organizzata dalla Pro loco che rispolvera le origini contadine di Vimercate, oggi capitale del tech, ma non è stato sempre così. La città è addobbata per celebrare il patrono. Programma ricco fra attrazioni, appuntamenti culturali e grandi classici della cucina casereccia a cominciare dai Maisagià , il dolce simbolo della città , una pannocchia di pasta frolla con il cuore di cioccolato che ricorda la torta paesana, creato da Mario Nava e premiato dal Gambero Rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

