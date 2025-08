La fidanzata di Mirko Brunetti denuncia i fan di Perla Vatiero | L'amore non è una colpa diffuse falsità su di me

Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, annuncia di aver preso provvedimenti contro chi diffonde falsitĂ ed epiteti sul suo conto "che non rispecchiano la mia persona". La decisione dopo gli insulti ricevuti da alcuni fan di Perla Vatiero, che l'avrebbero presa di mira continuando a sperare in un loro ritorno di fiamma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: fidanzata - mirko - brunetti - perla

Grande Fratello, Mirko Brunetti insultato sui social: interviene la fidanzata Silvia Ghio a difenderlo - Mirko Brunetti, ex concorrente del GF, è stato nuovamente preso di mira dagli haters sui social. Ma a difenderlo è intervenuta Silvia Ghio, sua nuova fidanzata.

prossimamente: Mirko Brunetti querela Fabrizio Corona per diffamazione dopo che quest’ultimo ha accostato il nome del noto pizzaiolo a quello dell’ex compagna. (L’Italia li conosce solo come Mirko e Perla, perché da soli purtroppo…) Vai su X

"Ho ricevuto una diffida da parte del mio ex compagno. Sì, è vero. E proprio perché è vero, sento il dovere, verso me stessa prima di tutto, di fare chiarezza" Perla Vatiero fa sapere di essere stata diffidata dall’ex compagno Mirko Brunetti subito dopo l’annuncio Vai su Facebook

La fidanzata di Mirko Brunetti denuncia i fan di Perla Vatiero: L'amore non è una colpa, diffuse falsità su di me; Mirko Brunetti ufficializza la nuova fidanzata: Perla Vatiero reagisce così (e il web s'arrabbia); Perletti, addio: Mirko Brunetti ha trovato un nuovo amore.

La fidanzata di Mirko Brunetti denuncia i fan di Perla Vatiero: “L’amore non è una colpa, diffuse falsità su di me” - Silvia Ghio, fidanzata di Mirko Brunetti, annuncia di aver preso provvedimenti contro chi diffonde falsità ed epiteti sul suo conto "che non rispecchiano ... Come scrive fanpage.it

Grande Fratello, la fidanzata di Mirko Brunetti ricorre alle vie legali: “Odio scaturito da racconti falsi e romanzati” - Silvia Ghio, la giovane finalista di Miss Italia, fa ormai coppia fissa ... Riporta isaechia.it