La favola dei Gladiatorssognando la Serie A Il team viareggino è pronto per le finali a Cirò

È nato tutto un po’ per gioco. Un gruppo di amici accomunati dalla grande passione per il beach soccer mette su una squadra. che poi, partendo dai tornei amatoriali (molto spesso vinti!), approda fino al circuito nazionale. Non è una favola. Ma la bella storia dei Gladiators, formazione tutta "made in Viareggio e Torre del Lago" che dal 4 al 6 agosto sarà di scena a Cirò Marina, in Calabria, dove disputerà la fase nazionale del campionato di Serie B. In palio c’è l’accesso alla Poule Promozione di Serie A, cioè la seconda divisione del beach soccer italiano. I Gladiators ci arrivano dopo essersi aggiudicati il Torneo Pegaso, vale a dire la fase regionale che si è svolta a giugno all’Orange Beach di Tirrenia, riscattando la sconfitta in finale di un anno fa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La favola dei Gladiators...sognando la Serie A. Il team viareggino è pronto per le finali a Cirò