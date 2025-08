La dieta musulmana nelle scuole fa arrabbiare anche gli animalisti | Inclusione? Non può passare attraverso gli animali dissanguati

La scelta di introdurre la dieta halal per gli studenti musulmani nelle scuole a Bologna, che aveva già fatto infuriare la Lega, ora scatena anche agli animalisti. «Comprendiamo la scelta del Comune di prendere questa decisione in nome dell’inclusione sociale, ma crediamo che questo obiettivo non possa passare attraverso scelte che prevedono la sofferenza e la morte degli animali », dichiara a Open Domiziana Illengo, responsabile della transizione alimentare nell’associazione animalista Lav (Lega Antivivisezione). «La nostra posizione è di antagonismo a tutte le macellazioni che impiegano animali all’interno degli allevamenti per poi produrne prodotti alimentari. 🔗 Leggi su Open.online

