Viviamo in un’epoca in cui si riesce a far atterrare razzi autonomamente, a creare intelligenze artificiali conversazionali e a mappare il genoma umano in poche ore. Ma l’umanità è ancora in ginocchio davanti a una domanda elementare: dove trovare abbastanza acqua da bere. In un mondo sempre piĂą caldo e sempre piĂą secco a causa del cambiamento climatico, l’acqua potabile è diventata una questione geopolitica. Una soluzione, come sempre, potrebbe darla la tecnologia. La desalinizzazione, ovvero la rimozione del sale dall’acqua marina, è la soluzione che anche un bambini potrebbe trovare per compensare il calo delle fonti dolci naturali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La desalinizzazione non risolve la crisi dell’acqua potabile, la sposta

Città e comuni limitrofi senz'acqua per 24ore, lavori sul canale potabile: la mappa dei disagi - Domani, martedì 13 maggio, rubinetti a secco in alcune zone di Catania e dei comuni limitrofi. La Sidra annuncia che per tutto il giorno sono previsti interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città e parte dei.

Acqua di nuovo potabile dopo l'emergenza arsenico in mezza Viterbo - L’acqua delle zone servite dalla rete idrica centro Monte Jugo è tornata potabile. Il parametro arsenico – come comunicato dalla Asl di Viterbo con nota del 14-5-2025 (acquisita al protocollo generale del Comune di Viterbo in data odierna), all’esito delle analisi effettuate da Arpa Lazio, con.

Un nuovo aerogel rende potabile l’acqua del mare usando solo la luce solare - Un team della Hong Kong Polytechnic University ha sviluppato un nuovo aerogel fototermico in grado di trasformare l’acqua salata in acqua ... Scrive techprincess.it

Come il sole ed un aerogel renderanno potabile l'acqua di mare - Un nuovo materiale potrebbe rivoluzionare la dissalazione solare su larga scala, cioè quel processo che utilizza l'energia del sole per convertire l'acqua salata in acqua dolce, per renderla potabile ... Riporta msn.com