La denuncia di una mamma | Nessun incidente mio figlio ucciso da un pedone

Tempo di lettura: 2 minuti La morte del figlio, appena 26enne, in un incidente stradale qualche giorno fa aveva gettato nel dolore l’intera isola d’Ischia. Ora la sua lettera aperta diffusa attraverso i social ha destato scalpore: Anna Buono, madre di Mariano Feliciello, morto lo scorso 20 luglio mentre era alla guida della sua moto in un sinistro stradale nel comune di Barano, accusa un pedone per la morte del figlio. Secondo alcune testimonianze diffusesi dopo l’incidente, il giovane avrebbe perso il controllo del motociclo per andare a impattare contro un muro di cinta e poi sull’asfalto a causa di una persona sbucata improvvisamente da un viottolo per attraversare la strada che Feliciello stava percorrendo; il giovane avrebbe tentato una manovra disperata per evitarlo, perdendo però il controllo del veicolo e sbattendo rovinosamente, riportando lesioni gravissime a diversi organi interni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La denuncia di una mamma: “Nessun incidente, mio figlio ucciso da un pedone”

In questa notizia si parla di: incidente - figlio - denuncia - mamma

Il figlio di Vasco Rossi assolto, finisce l’incubo per Davide. L’accusa sulla fuga dopo l’incidente, la reazione del padre alla sentenza - È definitiva l’assoluzione di Davide Rossi, figlio di Vasco, dalle accuse di lesioni personali stradali e omissione di soccorso.

Incidente a Celle Ligure, morti il figlio dell'ex sindaco Zunino e la compagna Giovanna Barreca | Video | Foto - La tragedia è stata scoperta solo questa mattina dopo le 11.30 pur essendosi verificata con ogni probabilità nella notte

Vasco Rossi, il figlio Davide assolto in Cassazione per l’incidente del 2016 - Bologna, 13 maggio 2025 – La Corte di Cassazione ha scritto la parola fine sul procedimento a carico di Davide Rossi che non avrebbe procurato lesioni, né commesso omissione di soccorso nell’incidente avvenuto a Roma nel 2016.

La denuncia arriva da @nogez_bari attraverso un post sui propri canali social “Nessuna pietà per una mamma con 10 cuccioli da allattare, lasciata in campagna, sotto il sole cocente, in attesa della sua sorte. Qualcuno ha visto un auto ferma nel luogo del rit Vai su Facebook

Anziani, allarme truffe: Falso carabiniere smascherato da mamma; Mamma scappa dal ristorante (con il figlio) per non pagare il conto, poi si schianta con l'auto nella fuga: «Non aveva la patente»; Dubbi sull'incidente, parla la madre della vittima: «Giorgio mi disse che aveva paura».

Ischia, giovane muore schiantandosi in moto contro un muro. La mamma ora accusa: ucciso da un pedone - La lettera aperta diffusa sui social getta dubbi sulla dinamica dell’impatto in cui ha perso la vita il 26enne. Scrive msn.com

Anziani, allarme truffe: "Falso carabiniere smascherato da mamma" - La denuncia di Batistini, ex consigliere comunale, dopo il tentato raggiro "L’unico rammarico è che non è stato possibile arrivare all’arresto" . Come scrive msn.com