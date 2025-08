La Corte Ue sui Cpr in Albania | I giudici possono valutare i Paesi sicuri Sorpresa di Palazzo Chigi L' Anm | non remavamo contro

La Corte: un Paese Ue «può designare Paesi d'origine sicuri mediante atto legislativo, a patto che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo». La nota della Presidenza del Consiglio: «La decisione della Corte rivendica spazi che non le competono». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - La Corte Ue sui Cpr in Albania: "I giudici possono valutare i Paesi sicuri". Sorpresa di Palazzo Chigi. L'Anm: non remavamo contro

