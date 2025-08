La corte di giustizia europea dà ragione ai giudici italiani sui centri per migranti in Albania

Sono i giudici a dover valutare caso per caso se un paese può essere considerato sicuro, sulla base di una lista stilata dai governi. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La corte di giustizia europea dà ragione ai giudici italiani sui centri per migranti in Albania

In questa notizia si parla di: giudici - corte - giustizia - europea

Usa, Corte Suprema blocca uso Alien Enemies Act per rimpatrio immigrati irregolari, Trump: “Giudici non ci permettono di liberarci dei criminali” - Trump voleva ricorrere all'Alien Enemies Act per accelerare le espulsioni ed evitare il tipo di revisione normalmente richiesta prima di espellere le persone dagli Stati Uniti La Corte Suprema Usa blocca l'uso dell'Alien Enemies Act, la cosiddetta "legge di guerra" del 1798 per accelerare il

Romania, la Corte costituzionale respinge il ricorso del candidato Simion che chiedeva l’annullamento delle elezioni. Per i giudici l’istanza è “del tutto infondata” - Si è concluso con un nulla di fatto il ricorso presentato dal candidato alla presidenza della Romania, il filorusso George-Nicolae Simion, uscito sconfitto dalle urne lo scorso 18 maggio, che chiedeva l’invalidazione e quindi la ripetizione delle elezioni.

Corte Suprema blocca la prima scuola pubblica religiosa: parità tra i giudici e dibattito acceso sulla separazione tra Stato e Chiesa - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bloccato, con un voto di parità quattro a quattro, il lancio della prima scuola pubblica religiosa del Paese.

La Fifa non può contare più della giustizia ordinaria: il Tas non è più l’ultimo grado di giudizio del calcio Lo sancisce una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea: la Fifa non può imporsi, ai giudici nazionali è riconosciuto un successivo potere di Vai su X

È finita nell’unico modo possibile. Poco fa la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha bocciato senza mezzi termini e su tutta la linea lo sciagurato protocollo Italia-Albania del governo Meloni. E la motivazione è quella che ripete da mesi chiunque conosca a Vai su Facebook

Migranti, Corte Ue: Paesi sicuri siano valutati da un giudice; La sentenza della Corte di giustizia dell’Ue sui Paesi “sicuri”; La Corte di giustizia Ue: spetta ai giudici valutare se un Paese è sicuro.

Migranti, Corte giustizia Ue: quali sono i Paesi sicuri lo decidono i giudici - Devono essere i giudici a decidere se un paese estero è "sicuro" e se è possibile inviarvi i migranti. Da libero.it

La corte di giustizia europea boccia la linea Meloni sui migranti in Albania e i paesi sicuri - "La designazione dei paesi sicuri sia valutata dai giudici", dice la corte di Lussemburgo, chiamata a esprimersi dal Tribunale di Roma. ilfoglio.it scrive