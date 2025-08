La consigliera comunale Cucchiara | Su San Siro non accettiamo ricatti non abbiamo paura del voto anticipato

"Se ci mettessero davanti a un bivio “o San Siro o tutti a casa”. La nostra risposta sarebbe “tutti a casa”. Non accettiamo ricatti e non abbiamo paura di andare al voto anticipato": a dirlo a Fanpage.it è la consigliera comunale di Europa Verde, Francesca Cucchiara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: consigliera - comunale - cucchiara - siro

Roccapiemonte, inclusione sportiva negata a due bambini autistici: la denuncia della consigliera comunale Luisa Trezza - Tempo di lettura: 3 minuti Bambini con disturbi dello spettro autistico costretti a rinunciare ai voucher sportivi, regolarmente ottenuti, per mancanza di una figura specializzata che potesse consentirne la reale fruizione e la tanto sbandierata inclusione.

Morta Giulia La Capruccia, consigliera comunale del Pd a Popoli: fu anche vicesindaca - È morta Giulia La Capruccia che era consigliera comunale a Popoli ed esponente di spicco del Pd. Tra pochi giorni, il 27 maggio, avrebbe compiuto 53 anni.

Morta Patrizia Bedori, ex consigliera comunale del Movimento 5 Stelle a Milano. Sala: “Ci ha lasciato una battagliera” - Milano, 1 giugno 2025 – Lutto in Comune a Milano: è morta Patrizia Bedori, fra i fondatori del Movimento 5 stelle milanese, ex consigliera comunale brevemente candidata a sindaco nel 2016, quando vince le 'primarie’ pentastellate salvo poi ritirarsi e lasciare il posto a Gianluca Corrado.

I verdi sono contro la demolizione dello Stadio e la cementificazione dell’area San Siro ma l’assessore Grandi si astiene. Cosa non si fa per il posto! Il marchese Sala del Grillo ha posto come condizione per non dimettersi che la Giunta e il Consiglio comunale Vai su Facebook

Sorpresa: San Siro non è vendibile. Altra tegola su Sala: malgrado il Comune abbia messo nero su bianco le valutazioni per la cessione dello stadio, una delibera del Duemila lo definisce bene indisponibile. E l'opposizione a settembre potrebbe dare una ma Vai su X

La consigliera comunale Cucchiara: Su San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato; Pochezza morale: l'affondo di Monguzzi agli altri consiglieri Verdi. Cucchiara respinge le accuse; Il consiglio comunale affonda la ristrutturazione di San Siro.

La consigliera comunale Cucchiara: “Su San Siro non accettiamo ricatti, non abbiamo paura del voto anticipato” - Non accettiamo ricatti e non abbiamo paura di andare al voto anticipato”: a dirlo a Fanpage ... Come scrive fanpage.it

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan” - Milano, intanto il consigliere Monguzzi (Verdi) attacca: “Non c’è maggioranza, userete il centrodestra”. Scrive msn.com