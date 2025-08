La compagna di scalata di Laura Dahlmeier ha visto la sua morte | L'ho chiamata non si è mossa

Marina Krauss è la compagna di scalata di Laura Dahlmeier nella tragedia del Laila Peak. Ha visto tutto svolgersi davanti a lei, senza poter fare nulla per evitare la morte dell'ex campionessa di biathlon: "L'ho chiamata, ma non c'è stata alcuna reazione e non si è mossa. Li ho capito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compagna - scalata - laura - dahlmeier

Laura Dahlmeier «è stata colpita da un enorme masso e sbattuta contro la parete» La compagna di scalata, Marina Krauss, ha ricostruito le circostanze che hanno portato all'incidente e alla morte dell'ex biatleta tedesca Vai su X

Laura Dahlmeier «è stata colpita da un enorme masso e sbattuta contro la parete» La compagna di scalata, Marina Krauss, ha ricostruito le circostanze che hanno portato all'incidente e alla morte dell'ex biatleta tedesca Vai su Facebook

La compagna di scalata di Laura Dahlmeier ha visto la sua morte: L'ho chiamata, non si è mossa; Grave incidente per Laura Dahlmeier, travolta da una frana durante scalata in Pakistan; Necrologio per Laura Dahlmeier: campionessa olimpica e alpinista.

La compagna di scalata di Laura Dahlmeier ha visto la sua morte: “L’ho chiamata, non si è mossa” - Ha visto tutto svolgersi davanti a lei, senza poter fare nulla per evitare la morte dell’ex campionessa di ... Lo riporta fanpage.it

Laura Dahlmeier, la campionessa olimpionica di biathlon è morta durante una scalata in Pakistan - Laura Dahlmeier, ex biatleta tedesca e due volte campionessa olimpica (due ori e un bronzo a PyeongChang 2018), ... Da blitzquotidiano.it