La classifica di Variety di tutti i film e le serie del MCU sta dividendo le opinioni

Tra film, serie TV e serie animate, ci sono stati oltre 50 progetti dei Marvel Studios da quando Iron Man è sbarcato sui nostri schermi nel 2008. Classificarli non deve essere stata un’impresa facile, ma Variety ci ha provato e i risultati si sono rivelati estremamente divisivi. Moon Knight era peggio di Echo e Captain America: Brave New World? I Fantastici Quattro: Gli Inizi è inferiore a The Marvels e Ironheart? E aspetta, Avengers: Endgame è il miglior film dell’MCU rispetto a Black Panther? Alcuni potrebbero essere d’accordo con queste decisioni, ma è comprensibile che una lista così lunga debba generare opinioni contrastanti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it