La città in cui non si muore più in incidenti stradali grazie anche al limite a 30 all' ora

C'è una città che, anche grazie al limite di 30 chilometri all'ora, a un trasporto pubblico eccellente e a strade pensate per chi cammina e pedala, è riuscita a fare quello che ad altri sembrerebbe impossibile: eliminare le morti per incidenti stradali.A Helsinki non si è registrata nessuna. 🔗 Leggi su Today.it

Uccide più il caldo degli incidenti, la ricetta del professore: “Proteggere gli anziani e cambiare gli orari della città” - Milano, 10 luglio 2025 - “I decessi per il caldo non sono triplicati, ma il problema dell’impatto dei cambiamenti climatici resta: l’eccesso di mortalità durante le ondate di calore è superiore al numero di decessi per incidenti stradali”.

Maltempo Italia, bomba d’acqua sulla città: allagamenti, traffico in tilt e incidenti - Pioggia incessante, traffico impazzito, mezzi pubblici deviati e incidenti in serie. È con questo scenario che si è aperta la giornata di oggi, giovedì 22 maggio, il maltempo ha preso il sopravvento già dalle prime ore del mattino.

Ravenna perde posizioni ma rimane una città per giovani, bambini e anziani: attenzione a incidenti e persone sole - Ravenna è nella top ten italiana delle città per giovani e si conferma ai primi posti anche per i servizi messi a disposizione per bambini e anziani.

#SicurezzaStradale Pubblicato il nuovo rapporto ACI e Istat - Istituto Nazionale di Statistica che analizza gli incidenti stradali del 2024. Viene evidenziato un lieve calo delle vittime 3.030 (-0,3%) e un aumento degli incidenti 173.364 (+4,1%) e feriti 233.853 (+4

